Stijgend aantal coronapatiënten in Gistel: “Plotse toename afkomstig van familiecluster, extra maatregelen niet nodig” Timmy Van Assche

30 juli 2020

17u36 0 Gistel In Gistel maken de inwoners zich zorgen over een plotse piek in het aantal coronagevallen - op vandaag zijn het er acht. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) komt met een verklaring die voor wat rust moet zorgen.

“Ik krijg vandaag heel wat vragen over de stijgende cijfers in Gistel en het overschrijden van de alarmdrempel”, zegt Defreyne. “De plotse stijging is afkomstig van een familiecluster en niét van een algemene toename in verschillende gezinnen. Dat is volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid geruststellende informatie. “De acht personen leven in twee gezinnen en hadden regelmatig contact. Via lokale tracing worden alle voorafgaande contacten onderzocht. Alle besmette personen verblijven in quarantaine en we houden regelmatig contact om hulp te bieden waar nodig. Zo moeten ze geen onnodige verplaatsingen doen.” De burgemeester benadrukt dat er geen nood is aan extra maatregelen. “Ik wil iedereen oproepen de huidige maatregelen na te leven. We gaan de komende weken strenge controles uitvoeren”, geeft hij nog mee.