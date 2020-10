Stiefopa riskeert 3 jaar cel voor aanranding van 11-jarig meisje: “Hij was ook van plan om opnames van haar te maken” Siebe De Voogt

05 oktober 2020

15u21 0 Gistel Een 53-jarige militair uit Gistel hangt een effectieve celstraf van 3 jaar boven het hoofd voor de aanranding van zijn 11-jarige stiefkleindochter uit Ieper. De man bleek op internet contact te hebben met pedofielen. “Hij was van plan om van haar opnames te maken”, stelde de advocaat van de burgerlijke partij.

Het slachtoffer was in 2017 11 jaar, toen ze in het weekend van 16 tot en met 19 augustus zou gaan logeren bij haar grootmoeder en haar nieuwe vriend. “Normaal was dat voor het meisje een feest", stelde Luc Arnou, de advocaat van het slachtoffer en haar ouders. “De nieuwe vriend van oma stelde echter gedragingen die niet door de beugel konden.”

Fantasieën uitgewisseld met andere grootvaders

De 53-jarige man uit Gistel betastte het geslachtsdeel van het meisje, toen haar oma niet aanwezig was. Nadat het slachtoffer alles had verteld aan haar mama, werd de vijftiger opgepakt. De politie stelde bij een huiszoeking op 12 augustus vast dat de man kinderporno had ontvangen op z'n computer. In totaal werden honderden foto’s teruggevonden.

“En in dergelijke milieus verwachten de verzenders ook altijd iets terug", stelde meester Arnou. “Ik ben ervan overtuigd dat hij bij een volgend bezoek van z'n stiefkleindochter materiaal zou maken om zelf te verzenden.” Ook het Openbaar Ministerie laakte het gedrag van de Gistelnaar. “In een chatgesprek verwees hij naar de feiten met het slachtoffer", vertelde procureur Fien Maddens. “De beklaagde wisselde online fantasieën uit met andere vaders en grootvaders. De inhoud ervan liet weinig aan de verbeelding over.”

De stiefopa riskeert een effectieve celstraf van 3 jaar. Hij ontkende lange tijd de feiten, maar legde maandagmorgen toch volledige bekentenissen af. Zijn advocate Alexia Baert vroeg om de opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. “Mijn cliënt ontkende uit schaamte", pleitte ze. “Hij heeft een carrière bij het leger en riskeert z'n job kwijt te geraken.” Vonnis op 2 november.