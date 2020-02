Steenovenstraat krijgt nieuw wegdek en extra uitwijkstroken Timmy Van Assche

05 februari 2020

19u01 3 Gistel Het stadsbestuur hoopt dit najaar nog te kunnen starten met de heraanleg van de Steenovenstraat. Dat is een landelijke weg ten noorden van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort waar ook veel fietsers gebruik van maken.

De Steenovenstraat heeft betere tijden gekend. Nu kan je er verschillende diepe en brede putten aantreffen en is het geen pretje om er te rijden, met de wagen noch met de fiets. “In de straat is een hout- en palletbedrijf gevestigd. Door het vele zwaar verkeer, is de toestand van het wegdek slecht te noemen”, legt bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld) uit. “Ook veel fietsers rijden in de Steenovenstraat. We willen het wegdek opnieuw aanleggen, maar dan wel met extra verstevigingen net onder de bovenlaag. Verder willen we ook meer uitwijkstroken aanleggen, zodat het verkeer elkaar makkelijker kan kruisen. In ons beleidsplan hebben we soortgelijke maatregelen al aangekondigd met de verhoging van het verkeerscomfort.” Het stadsbestuur hoopt de werken komend najaar al te kunnen uitvoeren. Voor de uitvoering van de werken wordt met het houtbedrijf rond de tafel gezeten. Het stadsbestuur wil ook in gesprek gaan met buurgemeente Oudenburg over de heraanleg, want de straat loopt ook een stuk op hun grondgebied.