Steeds meer klachten over luchtkanonnen die ‘s nachts blijven knallen: “Bel zeker de politie” Timmy Van Assche

25 juni 2020

17u16 0 Gistel Verscheidene inwoners van Gistel maken de jongste tijd melding over luchtkanonnen die ‘s nachts of in de vroege ochtend blijven kabaal maken. “Bel hiervoor zeker de politie”, benadrukt burgemeester Gauthier Defreyne.

Luchtkanonnen worden door landbouwbedrijven ingeschakeld om vogels van velden en akkers te verjagen. Natuurlijk heeft dit geen enkele zin wanneer vogels - net als de mens - hun nest opzoeken, maar toch blijven sommige kanonnen een hele nacht door knallen. Dit zorgt dan weer voor veel ergernis bij inwoners die hierdoor worden gewekt.

“We nemen deze klachten van onze inwoners ernstig”, geeft burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) mee. “Het is namelijk verboden om dergelijke kanonnen te laten afgaan tussen 22 en 7.30 uur. Ze mogen ook niet gebruikt worden in een straal binnen de honderd meter van de bebouwde kom. Dit staat allemaal beschreven in ons politiereglement. Onze politiediensten hebben onlangs zelf een luchtkanon uitgeschakeld om 2 uur. Toch is het soms moeilijk om verder afgelegen geluidsbronnen precies te lokaliseren en af te leggen. Er zijn ook landbouwers van buiten Gistel die hun luchtkanon actief laten op uren dat het niet mag. Hoe dan ook, we zullen landbouwbedrijven in de streek waar klachten zijn, aanschrijven.”

Veel van de klachten worden op sociale media gemeld en niet rechtstreeks bij de politie. Daardoor blijven sommige verzuchtingen van inwoners onbekend bij de bevoegde diensten. “Inwoners mogen zeker niet nalaten om dergelijke klachten rechtstreeks aan de politie te melden”, aldus de burgemeester