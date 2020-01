Steeds meer fietsers klagen over zanderige toplaag en gebrekkige verlichting van route Groene 62 Timmy Van Assche

09 januari 2020

07u34 0 Gistel Provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) vraagt bij de deputatie meer aandacht voor het fietscomfort op de Groene 62 en andere zogenaamde ‘groene fietsassen’ in West-Vlaanderen. “Het stijgende fietsverkeer en het gebrek aan fietscomfort op de halfverharding roept bij steeds meer mensen vragen op", zegt Aernoudt, die ook schepen is in Gistel. “Ook het gebrek aan verlichting is bij velen een doorn in het oog.”

West-Vlaanderen telt negen ‘Groene Assen’ of recreatieve fietspaden. Zowat de helft van de lengte is aangelegd in halfverharding of ternair zand: een mengeling van zand, cement en kalksteenslag. “Deze keuze voor ternair zand en de afwezigheid van verlichting is er omwille van natuurwaarden. Langs de Groene 62 is alleen het stuk tussen Gistel en Snaaskerke voorzien van asfalt, waarmee ze de route is met het hoogste aandeel halfverharding", haalt Aernoudt aan. “We stellen vast dat er meer en meer fietsers - pendelaars en recreanten - kiezen voor deze route. Tegelijk krijgen we steeds meer opmerkingen over het comfort op deze as. Het succes van de elektrische fiets is daar niet vreemd aan. De combinatie van deze dure investering en de nadelen van halfverharding baart veel fietsers zorgen. Bij droogte wordt geklaagd over stof en in de natte periodes over heel wat slijk op fietsen en kledij.”

Ook het gebrek aan verlichting baart vele fietsers zorgen. De trajecten langs de Groene Assen en zelfs op oversteekplaatsen zijn niet verlicht. “Zeker in wintermaanden is de zichtbaarheid erg beperkt. De nieuwe techniek van slimme ledverlichting kan hier met minimale impact op fauna en flora een oplossing bieden en beperkt het energieverbruik", meent Aernoudt.

Provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a) bevestigt dat de klachten ook bij de provincie bekend zijn. Hij kondigt een bijsturing aan van het provinciale beleidskader, zowel over verlichting als over verharding. Een en ander zou rond moeten zijn tegen volgende zomer. “Voor de provincie blijft natuurwaarde wel een belangrijke invalshoek. Toch zijn op een aantal plaatsen maatregelen mogelijk”, luidt het.