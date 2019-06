Steden en gemeenten ondertekenen charter ‘Gezonde Gemeente’ Timmy Van Assche

20 juni 2019

00u06 1 Gistel Verschillende steden en gemeenten in onze regio, waaronder Middelkerke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Koekelare, ondertekenden in Brugge het charter ‘Gezonde Gemeente’. Door het charter te ondertekenen, willen lokale besturen stuk voor stuk hun inwoners maximale kansen bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit.

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 verder werk te maken om iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over onder andere een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat of veiligheid.

Samenwerking

De lokale besturen staan er niet alleen voor. “Logo Brugge-Oostende staat voor hen klaar met informatie en inspiratie en coacht hen naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid ‘Gezonde Gemeente’, steeds op hun maat. Een stad of gemeente werkt samen met het Logo aan meer bewegen, meer gezonde voeding, meer veerkracht, meer kankers voorkomen of vroegtijdig opsporen, gamen met mate, minder tabak en alcohol, gezond ouder worden, gezonde publieke ruimte”, zegt stafmedewerker Guido Poppelier.

Preventietop

Tine Verfaillie, coördinator Logo Brugge-Oostende, pikt in: “Het boeken van gezondheidswinst in een stad of gemeente is teamwerk. Binnen het lokaal bestuur kunnen collega’s van diverse diensten met de gezondheidsmedewerker samenwerken. Daarnaast zijn er tal van organisaties en actoren in het lokale gezondheidsnetwerk van een lokaal bestuur die ongetwijfeld hun steentje willen bijdragen. Voeg daar de ondersteuning van Logo Brugge-Oostende en de jaarlijkse Preventietop van schepenen van gezondheid aan toe, en alles is aanwezig om van de legislatuur 2019-2024 een succes te maken wat gezondheid betreft.”

21 steden en gemeenten

Naast Middelkerke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Koekelare werd het charter ook ondertekend door Alveringem, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Torhout, Veurne, Zedelgem en Zuienkerke. ‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut Gezond Leven en met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), met de steun van de Vlaamse overheid.

