Start tweede fase van onderhoudswerken

op E40 zorgt meteen voor flink wat file Siebe De Voogt

02 september 2019

13u50 6 Gistel Op de E40 tussen Jabbeke en Gistel is maandag in de richting van Frankrijk de tweede fase ingegaan van de structurele onderhoudswerken. Bestuurders moeten meteen rekening houden met flink wat file, met wachttijden die oplopen tot meer dan een half uur.

Nog tot 25 oktober wordt er gewerkt op de E40 vanaf de parking in Westkerke tot in Gistel. Daar moet het verkeer er rekening houden met flink wat hinder. Niet alleen tijdens de weekends, want ook maandag stonden er bij momenten al lange files. Het verkeer richting Frankrijk moet over één rijstrook. Ook in de richting van Brussel kan hinder ontstaan, want daar moeten bestuurders over twee versmalde rijstroken. Binnen de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De werken zullen in totaal 35 werkdagen in beslag nemen. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt toeristen die naar de Westkust willen aan om het openbaar vervoer te nemen.