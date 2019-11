Stadspersoneel wipt de elektrische fiets op om CO2-uitstoot in te perken Timmy Van Assche

04 november 2019

17u49 0 Gistel Vorige maand streek de zogenaamde Testkaravaan neer bij het lokaal bestuur van Gistel. Het initiatief komt van de provincie West-Vlaanderen en zet in op duurzame verplaatsing en beweging. Zo konden de werknemers gratis gebruikmaken van elektrische fietsen, vouwfietsen, speed pedelecs en elektrische bakfietsen.

Tegelijk werden probeerpassen uitgereikt voor de trein, bus en leenfietsen Blue Bike en carpooling gepromoot om zich van en naar het werk te begeven. “Vijfendertig personeelsleden schreven zich in en samen legden ze, ondanks het wat mindere weer, 4.000 duurzame km af. Dit komt neer op een besparing van bijna een halve ton CO2", laat burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) weten. “Alle deelnemers konden bovendien een mooie prijs winnen, zoals streekproducten, fietstassen en een bon van Decathlon.” De prijzen werden uitgereikt door levende wielerlegende Johan Museeuw, in aanwezigheid van provincieraadslid Bieke Moerman (sp.a).

“Ik verplaatste mij al duurzaam naar het werk met een gewone fiets”, vertelt stadsmedewerker Sandra. “Tijdens de herfst- en winterperiode is dat niet altijd zo aangenaam. Denk aan de windstoten en de donkere regenachtige dagen. Ook heb ik een pijnlijke rug, waardoor trappen met de gewone fiets bij te veel wind geen zo’n deugd. Het was echt zalig om me met een elektrische fiets te verplaatsen. Ik kon vijf minuutjes later vertrekken en door de frisse lucht ben je goed wakker als je op het werk of thuis aankomt, maar je bent niet bezweet en de rug is goed losgekomen. Het opladen gaat makkelijk en de vele functies op de display wijzen zichzelf uit en zijn zeer handig om te gebruiken. Met andere woorden, dit was voor mij een zeer positieve ervaring”.

De testkaravaan is dit jaar te gast bij achttien deelnemende bedrijven en bereikt met deze campagne maar liefst 5.500 werknemers. Onder meer Tordale uit Torhout en het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende nemen deel.

In Gistel blijft de provincie inzetten op goeie fietsinfrastructuur. “Zo zullen de fietsmogelijkheden langs zoutbedrijf Qsalt (op de hoek van het kanaal Oostende-Nieuwpoort en de Torhoutsesteenweg, bij de Kalsijdebrug, red.) in 2020 aangepakt worden. De strook van 377 meter wordt daar omgetoverd tot een gloednieuw fietspad van 650 meter. De provincie zal in West-Vlaanderen ook het volledige netwerk van fietssnelwegen uitbouwen. Op de planning staat alvast de kustfietssnelweg F34 en de fietssnelweg F31 van Brugge naar Zeebrugge”, geeft Bieke Moerman nog mee.