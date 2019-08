Stadsbestuur stelt vernieuwd zwerfkattenbeleid voor Timmy Van Assche

07 augustus 2019

11u26 5 Gistel Gistel kiest voor een actievere inzet op een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. Dat laat bevoegd schepen Aernoudt weten. Het afvangen en behandelen van zwerfkatten wordt doorgetrokken naar het volledige Gistelse grondgebied. “ Er is ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Blauw Kruis. Gistel werkt nauwer samen en draagt nu 30 cent per inwoner bij in plaats van 25 cent.”

De opgehaalde zwerfkatten worden allereerst naar een schuthok gebracht waar zowel de politie als de Gistelse werkliedenploeg toegang tot hebben. “Hierdoor kunnen we er 24 uur op 24 terecht met gevangen dieren. Zwerfkatten die niet meer te socialiseren zijn, kunnen er niet terecht. De gevangen zwerfkatten worden daarna onderzocht door een Gistelse dierenarts. Zieke katten laten we inslapen, niet mensenschuwe en gezonde katten en kittens worden naar het Blauw Kruis gebracht voor herplaatsing”, zegt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA). “De dienstverlening van het Blauw Kruis van de Kust komt neer op de opvang van bij wet in beslag genomen dieren - honden, katten en tamme knaagdieren. We zetten schuwe dieren na sterilisatie/castratie en plaatsing van een chip opnieuw uit in Gistel.”

Dode dieren

Dode dieren die op openbaar domein aangetroffen worden - vaak het slachtoffer van een aanrijding - worden opgehaald door de gemeentelijke diensten. De dieren worden in een frigo bewaard voor de eigenaars die hun huisdier wensen af te halen. “Na één week worden ze ingevroren en later afgehaald door erkend ophaler Rendac. Ook daarvoor sloot Gistel een contract af met Rendac.”

Facebook

Het is het team van de Gistelse werkliedenploeg die de zwerfkatten afvangt en terugplaatst en de dode dieren publiceert. “We kunnen echter ook rekenen op een sterke en gemotiveerde ploeg vrijwilligers”, zegt Aernoudt. “Zonder deze vrijwillige inzet zou de versterking van het beleid niet mogelijk zijn. De vrijwilligers verenigden zich in een eigen werkgroep. Je kan ze bereiken voor vragen, meldingen, hulp en giften via de Facebookpagina ‘Zwerfkatjes Gistel’.”

Melden

“We hopen tegen het einde van het jaar sterke resultaten te kunnen voorleggen. Het is belangrijk dat de zwerfkatten in Gistel actief worden opgevolgd en diervriendelijk worden behandeld. De aangroei van het aantal dieren via voortplanting moeten we absoluut onder controle houden. En daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen”, vindt Aernoudt. Zwerfkatten kunnen gemeld worden op de milieudienst via milieudienst@gistel.be of 059/27.02.20.