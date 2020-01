Stadsbestuur stelt 15 miljoen euro aan investeringen voor Timmy Van Assche

07 januari 2020

19u12 3 Gistel Het schepencollege heeft zijn beleidsplan voor de periode 2020-2025 voorgesteld. Daarin stelt de coalitie van Open Vld, N-VA en sp.a 15 miljoen euro aan investeringen voor. “Betrokkenheid van de inwoners, leefbaarheid, mobiliteit en een sterk sociaal beleid zijn onze vier speerpunten”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). We pikken er enkele punten uit.

Ter vergelijking: het initieel budget van de vorige legislatuur bedroeg zowat 10,5 miljoen euro aan investeringen. Dat cijfer ligt nu dus een stukje hoger. De schuldgraad van Gistel ligt op 1 januari 2020 op zo’n 5,67 miljoen euro, maar moet tegen 2025 op 4,17 miljoen euro liggen. “We zorgen voor een goeie financiële balans”, zegt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a). “Ons overschot bedraagt dit jaar 3,1 miljoen euro en ligt in 2025 op 3,7 miljoen euro. Dat bedrag schommelt wat tussen die twee jaartallen in, maar ligt nooit onder de 2 miljoen euro.”

Mobiliteit

De investeringen zelf dan. “De komende jaren leggen we de prioriteiten op vier doelstellingen: betrokkenheid van de inwoners, leefbaarheid, mobiliteit en een sterk sociaal beleid”, geeft Defreyne mee. Van die 15 miljoen euro gaat alvast 3,5 miljoen naar de tweede en derde fase van de dorpskernvernieuwing van deelgemeente Snaaskerke. Nog eens 1 miljoen euro gaat naar de herinrichting van de omgeving van de Vaart- en Zomerloosstraat. “Het jaarlijks budget voor het onderhoud van bermen en de renovatie van wegen en voetpaden wordt verdrievoudigd naar 250.000 euro. Daar tellen we de grote projecten, zoals de herinrichting van de Vaart- en Zomerloosstraat, niet bij”, zegt de burgemeester. Het mobiliteitsplan, dat van 2010 dateert, wordt geactualiseerd.

Netheid

Onder leefbaarheid en netheid valt de aankoop van twee mobiele camera’s (16.000 euro) om sluikstorten, zwerfvuil en vandalisme tegen te gaan. “We zullen ook een vuilnisbakkenplan opmaken”, voegt schepen Wim Aernoudt (N-VA) eraan toe. “Concreet brengen we in kaart waar vuilnisbakken staan, of ze correct worden gebruikt en waar er mogelijk te kort of te veel zijn.” Om in groene sferen te blijven: ook het openstellen van het park Sophoras, al dan niet met een ‘kiss & ride’-zone om het naburige schoolverkeer op te vangen, staat op de agenda. Het stadsbestuur maakt hier 250.000 euro voor vrij.

Renovatie van ontmoetingscentra

Nog een belangrijk punt: de renovatie van de ontmoetingscentra in Moere, Snaaskerke en Gistel. “Moere heeft bijvoorbeeld nood aan een nieuwe keuken en sanitair, het plat dak en de ramen van Snaaskerke moeten we vernieuwen en in Gistel moeten er nieuwe voorzetramen komen. We willen ook de administratie in het administratief centrum wat reorganiseren, waarbij alle diensten voor de burgers op de gelijkvloers komen.”

Terugkeer

Naast enkele geheel nieuwe initiatieven, zoals publieke hotspots voor wifi, een adviesraad voor mobiliteit en toegankelijkheid en aanleg van een looppiste en skatepark bij jeugdsite Torp, voert het stadsbestuur enkele afgeschafte maatregelen opnieuw in. De mantelzorgpremie, bebloemingswedstrijd, ontvangst van nieuwe inwoners, aanplanting van het geboortebos en de verkiezing van de sport- en cultuurprijzen keren terug.

Donderdag wordt het beleidsplan van de drie partijen in de gemeenteraad besproken.