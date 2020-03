Stadsbestuur roept op: “Steun vooral lokale handelaars in deze moeilijke periode” Timmy Van Assche

17 maart 2020

20u37 0 Gistel Het stadsbestuur van Gistel vraagt inwoners om, naast het in acht nemen van alle maatregelen rond hygiëne, de lokale handelaars te blijven steunen. De stad stelde ook een overzicht samen met handelaars die aan thuislevering of afhaal doen.

De stad bestelde stickers in de vorm van witte bollen om op de grond van lokale winkels te plaatsen. “Zo wordt visueel aangeduid dat iedere klant anderhalve meter afstand moet bewaren. Onze diensten hebben al een aantal pakketjes geleverd. Vraag die voor uw zaak zeker aan”, laat de stad weten. “Er is ook een affiche met voorzorgsmaatregelen beschikbaar die handelaars kunnen afdrukken en uithangen. Ook deze kunnen we laten bezorgen.” De stadsdiensten stelden ook een lijst samen met de openingsdagen en afhaalmogelijkheden van Gistelse handelaars. Wie niet in de lijst staat, mag altijd een seintje geven naar de ambtenaar Lokale Economie Lies Halewyck via lies.halewyck@gistel.be. Het overzicht vind je op de stedelijke website www.gistel.be, waar ook alle steunmaatregelen voor handelaars opgesomd staan. De stad laat ook weten dat er logistieke hulp kan geboden worden, zoals het leveren van dranghekkens.