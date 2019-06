Stadsbestuur kiest voor korte keten in eigen streek, Noord-Zuidwerkgroep voelt zich in de steek gelaten Timmy Van Assche

11 juni 2019

11u33 0 Gistel Tijdens de jongste gemeenteraad ontstond er een pittige discussie tussen schepen Dries Depoorter (Open Vld) en oppositieraadslid Kathleen Bruneel (CD&V). Het stadsbestuur kiest om in te zetten op lokale handel en de korte keten in eigen streek, maar de Noord-Zuidwerkgroep voelt zich zo in de steek gelaten.

Tijdens de zitting werd de werkgroep Noord-Zuid opnieuw opgericht en dat zette oppositieraadslid Bruneel ertoe aan om bevoegd schepen Depoorter te ondervragen naar het nieuwe Noord-Zuidbeleid. Bruneel is zelf lid van de werkgroep en vrijwilliger bij de plaatselijke Oxfam-Wereldwinkel. “Dries Depoorter heeft tijdens de vergadering van de werkgroep Noord-Zuid duidelijk verklaard dat het bestuur de kaart trekt van de lokale handel. Daarnaast heeft het college ook beslist om de Fair-O-Meter, een meetinstrument om te zien in hoeverre de gemeente werk maakt van fair trade, niet in te vullen. Deze beslissing is er gekomen zonder enige inspraak. De werkgroep Noord-Zuid wordt vleugellam gemaakt. Hoe kan de stad zich een beeld vormen van hoe ver we staan en beleidslijnen hanteren als ze de nulmeting niet wil invullen? Nochtans verkreeg Gistel dankzij inspanningen van het vorige gemeentebestuur en de werkgroep de titel van fairtradegemeente. Daar moeten we fier op zijn. Maar blijkbaar bestaat er bij het nieuwe stadsbestuur een misvatting over wat fair trade inhoudt. Eerlijke handel naar rechtvaardig en duurzaam produceren en consumeren. Miljoenen mensen die in het Zuiden ons voedsel produceren, leven in armoede en werken in onaanvaardbare omstandigheden. Maar ook bij ons hebben veel boeren het moeilijk. Fair trade is dus geen of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal: een rechtvaardig inkomen voor de producent hier én in het Zuiden.” De opmerkingen van Bruneel werden door aanwezige sympathisanten van de werkgroep op applaus onthaald. Ook raadslid Kimberly Maenhoudt (Groen) sloot zich bij CD&V aan.

Onze handelaars

“We wisten dat er voor deze gemeenteraad extra publiek zou worden opgetrommeld speciaal voor dit agendapunt”, repliceert schepen Depoorter. “We miskennen het werk van de Noord-Zuidwerkgroep dan ook zeker niet. Alleen leggen we als nieuw bestuur andere accenten en leggen de nadruk op de korte keten in onze eigen streek, bij onze lokale handelaars en onze lokale boeren. Zo willen we de consumptie van eigen teelten en producten promoten bij de Gistelnaar en de lokale horeca. Er is hier meer dan de Wereldwinkel alleen. Dat wil niet zeggen dat we helemaal geen Noord-Zuidwerking meer gaan hebben: we ondersteunen nog altijd de 11.11.11-actie, de Noord-Zuidfilmavond en geven ook nog subsidies voor projecten in het buitenland. Wat betreft de Fair-O-Meter: die opdracht zou door de milieuambtenaar moeten ingevuld worden, maar diens takenpakket zit nu al overvol - daar is dus geen ruimte voor. We hebben ook geen zo’n nulmeting nodig om te weten dat we goed bezig zijn. Wij willen geen onderscheid maken tussen handelaars in onze stad op basis van fair trade. In onze optiek zijn ze allemaal ‘eerlijk’. Ook in overheidsopdrachten kan er geen verplichting zijn om altijd en alleen maar fair trade of bioproducten aan te beiden. Maar als de gelegenheid zich voordoet, dan bieden we zowel lokale handelaars als de Wereldwinkel kansen. Zo werd ook de Oxfam-Wereldwinkel onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan een aanbesteding van wijn en cava.”