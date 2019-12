Stad wil SAVE-charter mee onderschrijven Timmy Van Assche

24 december 2019

16u08 0 Gistel Het stadsbestuur onderzoekt wat noodzakelijk is om het SAVE-charter, een initiatief van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, mee te ondersteunen. Dat blijkt uit een vraag van raadslid Eric Jaegers (Vlaams Belang).

Het SAVE-charter - Samen Actief voor een Veilig Verkeer - heeft als doel om steden en gemeenten aan te sporen een bijdrage te leveren in de strijd voor meer verkeersveiligheid. “Aan de hand van dat charter worden zeven doelstellingen aangegeven om de verkeersveiligheid te verhogen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren”, vertelt oppositieraadslid Jaegers. “Meer dan honderd Vlaamse steden en gemeenten (114 om precies te zijn, red.) hebben het document ondertekend, maar helaas zit Gistel daar niet bij.”

Nog niet, zo geeft burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) mee. “Maar daar werken we wel aan. Zoals in ons bestuursakkoord gesteld, is inzetten op meer veiligheid van de zwakke weggebruiker een prioriteit voor dit bestuur. Ik denk dat elke partij en ieder gemeenteraadslid zich kan vinden in dit SAVE-charter. We onderzoeken op dit moment wat er precies nodig is en welke stappen we moeten nemen om dit mee te ondersteunen.” Onder andere Bredene en Oudenburg, dat het verdrag dit jaar pas ondertekende, zijn al lid.