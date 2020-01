Stad wil parkeerproblematiek van vrachtwagens in en rond industriezone aanpakken Timmy Van Assche

08 januari 2020

16u55 0 Gistel Het stadsbestuur werkt aan een oplossing voor de parkeeroverlast die niet-Gistelse truckers soms veroorzaken op industrieterrein Konijnenbos en langs de Oostedse- en Torhoutsebaan. Een nieuw reglement moet vooral duidelijkheid scheppen voor de lokale vrachtwagenchauffeurs die er ’s weekends hun truck parkeren.

Konijnenbos en de invalswegen van en naar Gistel kampen al even met parkeeroverlast die wordt veroorzaakt door sommige truckers. “Veel vrachtwagenchauffeurs van buiten Gistel kennen ons industrieterrein maar al te goed”, schetst burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Veel chauffeurs op doorrit spenderen soms enkele dagen – vooral in het weekend – in het industriepark en ‘kamperen’ er als het ware. Dat er een tankstation voor vrachtwagens en enkele supermarkten in de buurt liggen, trekt ook chauffeurs aan. Sommige laten bij hun vertrek afval en rommel achter en dat hoort niet. Dat de snelwegparkings van Jabbeke, Westkerke en Mannekensvere in het verleden werden afgesloten in de strijd tegen mensensmokkel, heeft de bekendheid van ons terrein doen toenemen. Voor alle duidelijkheid: er zijn Gistelse vrachtwagenchauffeurs die in het centrum wonen en logischerwijs hun grote voertuig daar niet kunnen parkeren. Zij plaatsen hun oplegger puur om praktische redenen in het industrieterrein en zorgen niét voor overlast.” Om het kaf van het koren te kunnen scheiden, doktert het stadsbestuur nu een plan uit waarbij lokale vrachtwagenchauffeurs een (gratis) parkeerkaart kunnen aanvragen. Daarmee mogen de Gistelse truckers in afgebakende zones hun voertuig plaatsen. Het stadsbestuur wil het plan aftoetsen met de nieuwe mobiliteitsraad alvorens definitief in te voeren.