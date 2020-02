Stad vraagt onderzoek naar extra verkeersveilige maatregelen bij de Gistelbrug Timmy Van Assche

Gistel Na het dodehoekongeval eerder deze week bij de Gistelbrug, vraagt de stad aan de Vlaamse overheid om er extra maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. Stad Gistel is geen wegbeheerder, "maar iemand moet de aanzet geven om dit probleem aan te kaarten", zegt burgemeester Defreyne.

Begin deze week merkte een vrachtwagenbestuurder - die uit de richting van Oostende kwam, de brug overstak en naar rechts afdraaide richting Snaaskerke – een jonge fietser niet op, met dramatische gevolgen. Het 16-jarige slachtoffer verkeert nog altijd in levensgevaar.

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) vraagt intussen een grondig onderzoek van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. “Het probleem is dat de zone rond de brug op het grondgebied ligt van verschillende gemeenten. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer is wegbeheerder van de N358 in Gistel, waar het ongeluk plaatsvond. Ook al is de weg niet onze bevoegdheid, toch wil ik een aanzet geven om de verkeersveiligheid aan te pakken. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om op de weg een fietssorteervak aan te brengen, vlak voor de Gistelbrug voor wie uit de richting van Oostende komt. Daardoor kunnen bestuurders de fietsers steeds voor zich opgesteld zien. Zo’n voorsorteervak is er al bij de Zandvoordebrug in buurgemeente Oudenburg. Allicht zou het nog beter zijn om de verkeerslichten eerst enkel voor fietsers op groen te laten springen, en pas daarna voor motorisch verkeer.” Een oproep van het kabinet van de burgemeester is al richting de Vlaamse overheid vertrokken. Die zal nu de mogelijkheden bekijken.