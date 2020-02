Stad voert subsidie in voor extra beveiliging van woningen Timmy Van Assche

07 februari 2020

00u13 0 Gistel Inwoners van Gistel kunnen binnenkort een subsidie aanvragen voor de aankoop of installatie van beveiligingsmateriaal voor woningen. Het subsidiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad.

“Een veilige leefomgeving is door het bestuur als beleidsdoelstelling opgenomen in het meerjarenplan. Daarbij hoort ook de ondersteuning van onze inwoners bij de beveiliging van hun woning tegen inbraak via een subsidiereglement", deelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) mee.

Enkel zogenaamde technopreventieve maatregelen komen in aanmerking voor een subsidie. Dat zijn zowel organisatorische, mechanische en elektronische maatregelen die de toegang tot het gebouw moeilijker of minder aantrekkelijk maakt. Inwoners moeten vooreerst een aanvraag indienen bij het stadsbestuur, dat vervolgens door de lokale politie Kouter een afspraak laat maken met een preventieadviseur. Deze adviseur zal op basis van een bezoek advies geven om de woning beter te beveiligen. Eenmaal de inwoners de geadviseerde maatregelen hebben genomen, kan een aanvraag gebeuren voor een subsidie van 25 procent van de gemaakte kosten met een maximum van 250 euro. Deze subsidie is geldig voor het woongedeelte van een private woning of appartement. “Onze stad investeert de komende jaren zo’n 20.000 euro in de maatregel", besluit de burgemeester.

Op de stedelijke website www.gistel.be komen binnenkort alle aanvraagformulieren.