Stad verplicht mondmaskers op maandag- en vrijdagmarkt Timmy Van Assche

22 juli 2020

De lokale veiligheidscel verstrengt de regels rond het dragen van een mondmasker in Gistel.

Concreet is het verplicht om tijdens de markt van maandag en vrijdag een mondmasker te dragen. Ook tijdens de wielerwedstrijd van donderdagnamiddag is het verplicht om mondbescherming te dragen aan de vertrek- en aankomstzone. “We vragen iedereen om zich te spreiden over het parcours en niet allemaal samen aan de aankomst te staan”, benadrukt de stad. Sinds 14 juli was het al verplicht om mondmaskers te dragen in alle stadsgebouwen. Wie van plan is de markt of koers mee te pikken is gewaarschuwd: er worden controles aangekondigd op het dragen van bescherming.