Stad verdeelt vrijetijdsspellen aan kansarme kinderen Timmy Van Assche

05 augustus 2020

15u47 0 Gistel Het stadsbestuur koopt vrijetijdsspellen aan voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Dat laat bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a) weten. De sociale dienst en haar Huis van het Kind kan hiervoor rekenen op een financiële tussenkomst van de Vlaamse regering.

“We hebben er alles aan gedaan om het spelmateriaal nog in de zomervakantie ter beschikking te stellen van deze kinderen. Zo kunnen ze er deze zomer in moeilijke coronatijden alsnog van genieten”, zegt Vincke. “Op vlak van vrijetijdsbeleving, spelen en bewegen staan kansarme gezinnen nu voor een extra uitdaging. Ouders beschikken over het algemeen over minder spelmateriaal, ruimte, budget en mogelijkheden.” In totaal genieten 93 Gistelse kinderen van dit aanbod. De aangekochte vrijetijdspellen zijn bedoeld voor gezinnen die recht hebben op financiële hulp, bemiddeling, voedselhulp of budgetbegeleiding via het OCMW.