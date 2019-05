Stad start studie op voor herinrichting straten rond sportcomplex, jeugdsite en kinderopvang Timmy Van Assche

29 mei 2019

18u45 0 Gistel Het Gistelse stadsbestuur is begonnen met de opmaak van een bestek voor de herinrichting van de belangrijke Zomerloosstraat, Sportstraat, Pol Gernaeystraat en Vaartstraat. Zo moet de omgeving van het sportcomplex, de jeugdsite en buitenschoolse kinderopvang er over enkele jaren anders gaan uitzien.

De problemen in de Vaartstraat zijn bekend genoeg: de twee verkeersplateaus liggen er slecht bij en de wegversmalling houdt het verkeer komende van Oostende op met files als gevolg. De stad wil de plateaus verwijderen en de straat herstellen. Ter hoogte van de Groenedreef zou er een nieuwe verkeersremmer komen. Toch wil het stadsbestuur ook enkele aansluitende wegen onder handen nemen. “Er is niet alleen een probleem in de Vaartstraat zelf, maar de verkeersafwikkeling in de omliggende Zomerloosstraat, Sportstraat en Pol Gernaeystraat is slecht”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Zo stellen er zich ook problemen in de Zomerloosstraat. Het succes van sportcomplex Ghistelehof heeft ook een keerzijde voor het verkeer, want de weg is te smal en er kan maar één wagen passeren. We hopen die straat breder te kunnen maken en verkeer in twee richtingen toe te laten met op het einde een rotonde, zodat auto’s makkelijker kunnen draaien.” In diezelfde staat moet ook een vrijliggende fiets- en wandelverbinding komen. In de Sportstraat, ter hoogte van de voetbalvelden, wil de stad dan weer zo’n twintig extra parkeerplaatsen inrichten om de drukte op te vangen.”

Wandel- en fietspad langs Zomerloosgeleed

Nog een aandachtspunt: de herinrichting van het kruispunt van de Vaartstraat met de Sportstraat. Daar zou een veilig fietspad moeten komen dat aansluit op de Kaaistraat. De Pol Gernaeystraat, de toegangsweg tot de voetbalvelden van KEG Gistel, zou worden doorgetrokken in de richting van het Zomerloosgeleed. Daarbij hoort ook een wandel- en fietsverbinding, keerpunt en groenaanplanting in de richting van de buitenschoolse kinderopvang, het speelplein en de jeugdsite. Als laatste punt stelt het stadsbestuur een wandel- en fietspad voor langs het Zomerloos geleed. Wanneer de werken precies van start gaan en hoeveel ze zullen kosten, is nog niet bekend. Na de aanstelling van een ontwerper volgt een overleg met het stadsbestuur en een eventuele werkgroep. “We zullen de werken alvast in verschillende fasen uitvoeren”, besluit burgemeester Defreyne. De stad rekent nu alvast op een studiekost van 40.000 euro voor het totale project.