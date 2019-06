Stad organiseert extra sportkampen tijdens zomervakantie om tekort aan opvangplaatsen op te vangen Timmy Van Assche

14 juni 2019

15u20 0 Gistel In juli en augustus zal het stadsbestuur extra sportkampen organiseren voor kleuter en kinderen tot en met het tweede leerjaar. Dat melden schepenen Ann Bentein (Open Vld) en Dries Depoorter (Open Vld).

In de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus last het stadsbestuur sportkampen in.Zowel kleuters als kinderen van het eerste en tweede leerjaar kunnen er aan deelnemen. De kostprijs per kamp bedraagt 75 euro. Inschrijven kan via de webshop van Zomerloos en aan de balie van sport- en cultuurcentrum Zomerloos tijdens de openingsuren. “Elk kamp kan zo’n dertig kinderen opvangen", verduidelijkt schepen Bentein. “Dit initiatief komt er in navolging van het sportkamp dat georganiseerd werd tijdens de paasvakantie. Toen waren de beschikbare plaatsen voor kleuters bij buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem voor al heel snel ingenomen.” In de zomer zijn er zo’n 65 plaatsen bij de bko beschikbaar, maar is er ook nog eens de speelpleinwerking, waar geen limiet op het aantal deelnemers staat. Daar komen dus nog eens de sportkampen bij.