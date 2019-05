Stad ondertekent opnieuw charter ‘Gezonde Gemeente’ Timmy Van Assche

31 mei 2019

18u16 0 Gistel Gistel ondertekent ook voor deze legislatuur 2019-2024 het charter ‘Gezonde Gemeente’ en maakt zo verder werk van haar gezondheidsbeleid. Dat meldt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a).

“Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving”, zegt Vincke. “Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.” Daarbij horen acties zoals workshops en sportieve activiteiten. Het charter wordt officieel ondertekend op 19 juni tijdens een evenement van Logo Brugge-Oostende met alle betrokken steden en gemeenten. “Dit moment biedt ook stof tot netwerking en gedachten- en kennisuitwisseling”, besluit Vincke. Ook in de vorige legislatuur ondertekende de stad het charter.

