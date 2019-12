Stad maakt opnieuw werk van geboortebos Timmy Van Assche

20 december 2019

15u31 0 Gistel Deze legislatuur zal het stadsbestuur opnieuw werk maken van een geboortebos. Dat zegt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) na een vraag van oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt (Groen).

Maenhoudt polste naar het terug invoeren van een aanplantingsactie. Zo'n vier jaar geleden werden soortgelijke acties namelijk stopgezet. “En de voordelen en pluspunten van zo’n actie hoef ik echt niet uit te leggen, toch?”, knipoogde Maenhoudt. “We hebben een budget voorzien voor een aanplantingsactie in het meerjarenplan (dat volgende maand wordt voorgesteld, red.). Het aanplanten van nieuwe bomen is een sociaal gebeuren - het brengt jonge gezinnen en de stad samen -, maar het is ook een symbool in tijden waarin een klimaatbeleid belang heeft. We zijn het er alvast over eens dat we grote groepsborden zullen plaatsen in plaats van bomen individueel te taggen.” Allicht wordt de plantactie gehouden nabij de jeugdsite ten noorden van het stadscentrum.

Meer over Kimberly Maenhoudt

politiek