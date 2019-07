Stad krijgt Europese subsidie van 15.000 euro voor publieke wifi Timmy Van Assche

03 juli 2019

14u25 0 Gistel Gistel is verkozen tot één van de vele winnaars van de WiFi4EU-wedstrijd, georganiseerd door Europese Commissie. Dat laat burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) weten.

De deelnemers van deze wedstrijd in april maakten kans op een voucher ter waarde van 15.000 euro. Hiermee kan publieke wifi - draadloos internet, dus - geïnstalleerd worden in de stad. “Tijdens het college werd de subsidieovereenkomst met WiFi4EU goedgekeurd. We brainstormen momenteel over de plaatsen waar we de publieke wifi zullen installeren. Hierbij denken we onder andere aan de markt, het stadspark aan het Administratief Centrum, zaal Zomerloos en de Molensite. Eens we een keuze gemaakt hebben, zullen we een leverancier selecteren uit de lijst van erkende leveranciers van WiFi4EU. De voucher dient dan aan de leverancier overhandigd te worden. Daarna starten we met de effectieve uitrol van het traject”, zegt Defreyne.