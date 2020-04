Stad koopt mondmaskers aan voor alle inwoners Timmy Van Assche

22 april 2020

18u34 22 Gistel De afbouw van de coronamaatregelen wordt ook in Gistel volop voorbereid. De stad zal gratis mondmaskers voorzien voor alle inwoners boven de 12 jaar, zo laat het voltallige schepencollege weten. Het gaat om een totale investering van zo’n 25.000 euro.

“We waren snel akkoord om over te gaan tot aankoop, waarna diverse firma’s werden gecontacteerd om zo de kwaliteit te kunnen garanderen”, benadrukt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “We wilden nu vooral geen overhaaste beslissingen nemen om later tot de vaststelling te komen dat dit niet de juiste keuze was. Heel wat bedrijven bieden deze maskers nu aan, maar er is heel wat verschil in kwaliteit.” Schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (sp.a) bevestigt. “Voor de productie van de mondmaskers werken we samen met een West-Vlaams confectiebedrijf uit Waregem. Deze maskers zijn goedgekeurd door de KU Leuven en viroloog Marc Van Ranst. Het masker werkt als een mini-kussensloop. Onderaan zit een opening met omslag, in die opening kan een vervangbare filter geschoven worden.”

De bedoeling is om iedere Gistelnaar vanaf 12 jaar een kwaliteitsvol, herbruikbaar en wasbaar mondmasker te bezorgen. “Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn heel wat vrijwilligers al aan het werk om een 2.000-tal goedgekeurde maskers te maken. De andere volgen zo snel mogelijk, maar dat hangt af van de levertermijnen. Begin mei willen we de eigen maskers verdelen waarna later in mei de bestelde volgen", zo geven Defreyne en Vincke mee.

Voel jij je ook geroepen om mondmaskers te maken? Stuur dan een mail naar noodplanning@gistel.be of bel naar 059/27.02.00 voor meer informatie en concrete afspraak.