Stad investeert in extra AED-toestellen en opleidingen Timmy Van Assche

21 november 2019

16u12 0 Gistel Het stadsbestuur investeert in bijkomende AED-toestellen in de verschillende deelgemeenten. Het blijft niet bij de toestellen alleen, want in samenwerking met het Rode Kruis worden ook opleidingen gegeven.

Gistel investeert in nieuwe AED’s voor het sport- en cultuurcentrum Zomerloos en voor de ontmoetingscentra in de deelgemeenten. Daarnaast ondersteunt Gistel financieel de aankoop van een AED in het Atlas Atheneum. Een Automatische Externe Defibrillator, of AED, is een toestel dat gebruikt wordt tijdens de reanimatie om, indien nodig, met behulp van elektrische impulsen het hart terug op te starten.

In 2012 werd de eerste AED in Gistel geplaatst in het sport- en cultuurcentrum Zomerloos, in 2016 volgde de Zonnewijzer. “De AED in Zomerloos bevond zich echter in de foyer en kan dus niet gebruikt worden buiten de openingsuren. Nu werd ze verplaatst naar buiten. Zo kan de AED ook gebruikt worden door buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem en de leiding van de jeugdbewegingen van het jeugddorp Torp”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Het bestuur besliste dat nu ook AED’s geplaatst worden aan de buitenmuur van de ontmoetingscentra in Moere, Zevekote en Snaaskerke. De temperatuur in de buitenkast wordt constant op 5 graden gehouden en er is een auditief alarm ingebouwd.”

Het AED-toestel van het Atlas Atheneum is eigendom van de school, maar de stad ondersteunt het project via een financiële bijdrage van 350 euro. De realisatie van dit project is een initiatief van de vzw HeartSaver, onder het peterschap van cardioloog en hartritmespecialist professor Pedro Brugada.

Bovendien zijn er ook opleidingen per deelgemeente om zo’n AED-toestel correct te leren gebruiken, zoals deze week in deelgemeente Snaaskerke. Het Rode Kruis komt de infosessies van drie uur verzorgen. Ook volgend jaar worden er opleidingen verzorgd in Gistel (23 januari), Moere (12 februari), Snaaskerke (20 maart) en Zevekote (16 april). Inschrijven kan via 059/27.06.60 of zonnewijzer@gistel.be.