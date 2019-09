Stad Gistel zoekt vijf burgervertegenwoordigers voor nieuwe mobiliteitsraad. “Meer inspraak en betrokkenheid” Bart Boterman

19 september 2019

17u14 0 Gistel De Stad Gistel heeft er binnenkort een adviesraad bij, een mobiliteitsraad. Naast vertegenwoordigers van betrokken organisaties zal er in de nieuwe mobiliteitsraad ook plaats zijn voor geëngageerde Gistelnaars. En daar is de stad nog naar op zoek.

“Bestaande mobiliteitsproblemen werden tot nu toe besproken in de verkeerscommissie. Deze commissie is te beperkt samengesteld en biedt weinig inspraak van onze inwoners en betrokken partijen. Vanuit verschillende hoeken kwam het verzoek om betrokken te worden. In de mobiliteitsraad zullen organisaties, plaatselijke scholen en deskundigen dus inspraak krijgen. Er is ook plaats voor vijf toegewijde vertegenwoordigers van de inwoners", zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

“De mobiliteitsraad zal onder meer in de voorontwerpfase van wegenis- en infrastructuurwerken advies kunnen geven, maar ook vragen van inwoners worden uitgebreid besproken. Kortom, ze geven raad aan het stadsbestuur op vlak van verkeer en mobiliteit”, aldus Defreyne. De Stad Gistel lanceert hiervoor een oproep. Wie interesse heeft, stuurt zijn of haar kandidatuur naar lise.marrannes@gistel.be.