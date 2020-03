Stad drukt door om Stationsstraat als fietsstraat in te richten Timmy Van Assche

06 maart 2020

06u39 0 Gistel Ondanks negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wil de stad doorduwen om van de centrale Stationsstraat een fietsstraat te maken. In de gemeenteraad werd de principiële goedkeuring gegeven om de straat als fietsstraat in te richten. Hiermee wil de stad een sterk signaal geven aan wegbeheerder AWV.

Al van bij het begin van de nieuwe bestuursperiode maakte het stadsbestuur haar intenties duidelijk om van de centrale Stationsstraat een fietsstraat te maken. In zo’n situatie mogen fietsers hun plek in het midden van de rijbaan opeisen en is het voor auto’s verboden om hen in te halen of sneller te rijden dan 30 kilometer per uur. De stad kocht eerder al verkeerstellers aan om haar voorstel kracht bij te zetten. “De snelheid van het verkeer in de Stationsstraat ligt behoorlijk laag. Overdag rijdt 85 procent van de automobilisten trager dan 30 kilometer per uur”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “De snelheid ligt ’s nachts iets hoger, namelijk 45 kilometer per uur. Volgens de huidige regelgeving hebben fietsers in de Stationsstraat steeds voorrang op automobilisten. In principe mogen zij in het midden van de rijweg fietsen en automobilisten mogen hen niet inhalen. Het wegprofiel is amper 2,80 meter breed. Auto’s, maar vooral zwaar verkeer, kunnen daardoor quasi onmogelijk de wettelijke afstand van anderhalve meter met fietsers houden. Fietsers voelen zich – begrijpelijk – onveilig en worden zelfs in de greppel geduwd. Gevolg: veel fietsers rijden op het voetpad, en dat zorgt dan weer voor onveilige situaties voor voetgangers. Kortom, als je alle argumenten en de huidige regeling in rekening neemt, is het niet meer dan logisch om hier officieel een fietsstraat van te maken.”

Negatief advies

AWV, dat namens het Vlaams gewest bevoegd is voor het beheer van de N367 Stationsstraat, geeft echter negatief advies voor de inrichting van een fietsstraat. “Het is nobel dat de stad werk wil maken van fietsveiligheid. Wij zijn van mening dat er meer fietsers dan gemotoriseerd verkeer door de straat moeten rijden alvorens tot een ‘geloofwaardige’ fietsstraat te komen”, zegt woordvoerder Veva Daniels. “En dat is in de Stationsstraat niet het geval. In het algemeen hanteren we de bovengrens van 2.000 gemotoriseerde voertuigen per dag door de straat. In dit specifieke geval ligt het aantal passages van motorvoertuigen maar liefst 3,5 keer zo hoog. Aan de basis van het probleem ligt echter het smalle wegprofiel. Net dat zou eigenlijk moeten aangepakt worden.”

Doorduwen

“Het lijkt alsof AWV doorgaand verkeer belangrijker vindt dan fietsers”, repliceert Defreyne. “Gistel heeft nu eenmaal geen ringweg en het is vrij uitzonderlijk dat een drukke gewestweg pal door het centrum loopt. De straat kent heel wat pendelaars die met de fiets van en naar hun werk of school trekken. Op één week tijd telden we bijvoorbeeld 3.500 fietsers. We zijn het absoluut niet eens met het argument van AWV dat er te weinig fietsers door de straat rijden. We weerleggen dus het algemeen negatief advies en zetten ons standpunt kracht bij via een principiële goedkeuring in de gemeenteraad. Een duidelijk signaal van de gemeenteraad, die samen toch alle 12.000 Gistelse inwoners vertegenwoordigen.” Bij AWV zelf bewandelen ze de piste om op de straat fietssymbolen aan te brengen om automobilisten te waarschuwen voor fietsers. Tegelijk denk het ook na over het installeren van paaltjes op plaatsen waar auto’s over het voetpad scheuren om fietsers in te halen. “Maar dat is vrij zinloos, want dat lost de kern van het probleem niet op”, zegt Defreyne. CD&V, de grootste oppositiepartij, steunt eveneens het principiële punt, maar vraagt toch snel werk te maken van de visuele ingreep op het wegdek.