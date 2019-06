Stad dient aanvraag in om Villa Les Sophoras te slopen, oppositie keurt plannen af: “Afbraak moet laatste optie zijn” Timmy Van Assche

06 juni 2019

18u37 3 Gistel Het stadsbestuur heeft een sloopaanvraag ingediend om Villa Les Sophoras, waar het zelf eigenaar van is, te slopen. “We willen het park ontsluiten en er in samenspraak met de inwoners een nieuw project ontwikkelen”, zeggen schepen Aernoudt en burgemeester Defreyne. “De villa renoveren kost voor een kleine stad als Gistel gewoonweg te veel.” Oppositiepartij CD&V reageert alvast misnoegd.

Het domein Les Sophoras, op de hoek van de Bruidstraat en Ellestraat, staat aangeduid op de Ferrarislandkaart van 1777. Op een kadasterplan van 1853 staat er al een woning. Tijdens de Eerste Wereldoorlog installeerden de Duitse bezetters er een commandopost in een bunker. Toen de Duitsers werden verslagen in 1918, kocht de lokale brouwer Vanwijnendale het park. Hij bouwde de villa op de bunker. Uiteindelijk kocht het vorige stadsbestuur het parkdomein en de villa in 2017 voor 690.000 euro. De site is zo’n 15.000 vierkante meter groot.

“Renovatie te duur”

Nu heeft het nieuwe stadsbestuur een sloopaanvraag ingediend om de villa af te breken. “Binnen de coalitie was er snel unanimiteit om over te gaan tot de sloopaanvraag”, vertellen schepen van onroerend erfgoed Wim Aernoudt (N-VA) en burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “We moeten realistisch zijn: wij zijn Brugge of Oostende niet. Als relatief kleine stad heeft Gistel niet de middelen om de villa te restaureren. Een renovatie zou tussen de 1 en 2 miljoen euro kosten en dat is gewoonweg te veel. We staan voor tal van grote projecten, zoals de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke, we moeten beleidskeuzes maken. Het gebouw zelf verkeert ook in zeer slechte staat. De vorige eigenaars hebben er verschillende aanpassingen uitgevoerd. Binnen zijn de kamers ook veel te klein. Als je zoveel geld stopt in een renovatie, blijf je met een oud en niet-functioneel gebouw over.” Het pand is niet beschermd en staat niet op een erfgoedlijst. Toch zal de sloop bij veel liefhebbers van erfgoed pijn doen aan de ogen. “En dat is begrijpelijk”, vervolgt Aernoudt. “Ook ik droom van een prachtige locatie voor feestelijkheden, vieringen en ontvangsten, maar we moeten realistisch blijven.” Defreyne vervolgt. “In ons verkiezingsprogramma hebben we duidelijk gesteld dat we geen miljoenen euro’s zouden stoppen in de renovatie van de villa. We houden ons daar ook aan."

“Overhaast”

Oppositiepartij CD&V, die in de vorige beleidsperiode de villa en het domein aankocht, reageert misnoegd. “Het stadsbestuur neemt een veel te overhaaste beslissing", zegt raadslid Annie Cool. “Ze hebben nooit grondig onderzocht wat er in de toekomst met de villa kon gebeuren. Het administratief centrum is te klein en misschien konden sommige diensten daar ondergebracht worden. Of misschien was een private partner bereid mee te investeren in het inrichten van een restaurant. Voor ons is afbraak echt de allerlaatste optie.”

Groene long

Defreyne en Aernoudt stellen wel dat de beslissing nog niet definitief is. Er loopt namelijk een openbaar onderzoek. “Ons doel is - en was altijd - om het park in de toekomst open te stellen en zo een groene en vlotte verbinding te creëren tussen de Bruidstraat en bibliotheek. Op de plaats waar de villa staat, kunnen we samen met de Gistelnaars een nieuw en betaalbaar project ontwikkelen van sociaal-culturele aard, zoals een zaal voor verenigingen of een kiosk voor kleine optredens. De groene long in het midden van de stad willen we uitspelen.”