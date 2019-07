Stad breidt online dienstverlening verder uit Timmy Van Assche

03 juli 2019

14u34 0 Gistel Via het e-loket op de gemeentelijke website kan je documenten van de dienst burgerzaken aanvragen zonder dat je moet aanschuiven aan het loket in het administratief centrum. Sinds kort kan dat nu ook via de app Itsme vanaf je smartphone of tablet. “De app is jouw digitale ID waarmee je veilig kunt inloggen zonder kaartlezer”, meldt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Je vraagt de documenten thuis aan en kunt ze in de meeste gevallen onmiddellijk downloaden op je computer of uitprinten. “Klik op de homepage van onze website www.gistel.be simpelweg op de knop ‘E-loket’ en dan op ‘Formulieren burgerzaken’”, zegt Defreyne. “De voordelen zijn legio: je spaart een verplaatsing uit naar het administratief centrum en je moet geen vrijaf nemen. De documenten zijn 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven beschikbaar en kunnen aan derden doorgegeven worden. Je vindt, tot slot, het aangevraagde document, zolang het geldig is, terug in je persoonlijke digitale kluis.” Meer info via: www.gistel.be en www.itsme.be.