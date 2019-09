Stad bekijkt mogelijkheid voor fietsboxen en -stallingen in Snaaskerke Timmy Van Assche

12 september 2019

23u02 1 Gistel Groen vraagt de stad om fietsboxen te plaatsen in Snaaskerke, nu de hele dorpskern onder handen wordt genomen. Ook CD&V vraagt meer fietsenstallingen in de Gistelse deelgemeente. “Vreemd, want CD&V heeft die plannen van de dorpskernvernieuwing mee opgemaakt", zegt burgemeester Defreyne (Open Vld).

“De wagen zal nu vaker wat verder moeten geparkeerd worden. Maar veel verplaatsingen zijn voor de inwoners ook met de fiets haalbaar”, zegt oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt (Groen). “Alleen is het voor bewoners van een rijwoning niet altijd praktisch om de fiets snel uit te halen voor een korte verplaatsing. Daarom stellen we de plaatsing van fietsboxen voor: afsluitbare fietsenbergingen die door de stad worden aangekocht. De kosten vloeien terug via een huursom van de gebruikers. Een veilige en snel toegankelijke fietsbox maakt de fiets een aantrekkelijk alternatief en zorgt ervoor dat Gistel een fietsvriendelijke stad wordt.” Volgens Maenhoudt zijn de fietsboxen een succes in andere steden en gemeenten, zoals Oostende.

Oppositieraadslid Kathleen Bruneel (CD&V) vraagt dat de stad dan weer extra fietsenstallingen zou plaatsen in Snaaskerke. “We willen een beleid ten voordele van de fietser voeren”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Alleen, in de plannen van de dorpskernvernieuwing die CD&V mee opmaakte, is van stallingen amper sprake. Vreemd dat net zij deze vraag stellen. Maar goed, we zullen dit met het studiebureau onder de loep nemen. Let wel, fietsenstallingen of fietsboxen mogen geen autoparkeerplaatsen innemen, want in Snaaskerke zijn die al beperkt.”