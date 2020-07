Staat er een wachtrij aan het containerpark of niet? Camerabeelden geven actuele informatie voor vlot bezoek Timmy Van Assche

06u12 0 Gistel Op de website van de stad kan je voortaan aan de hand van camerabeelden de wachtrij aan het containerpark zien. Zo krijgen inwoners het meest actuele overzicht of het al dan niet druk is. Leuk detail: een lokaal bedrijf verzorgt de installatie.

Bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) legt het principe uit. “Naar aanleiding van de coronacrisis waren wij bij de heropening genoodzaakt het aantal bezoekers in het park te beperken. Om iedereen een veilig bezoek te garanderen, is het aantal wagens tegelijk in het park nog steeds beperkt tot acht. Het ziet ernaar uit dat dit nog een tijd zo zal blijven. Nu, sinds de invoering van deze beperking vormt er zich soms een wachtrij aan de ingang. Om inwoners goed te informeren bij een bezoek, kun je nu op de website een beeld van de ingang van het park zien.” Vooral op dinsdag, woensdagnamiddag en zaterdag kan het best druk zijn.

Hoe kan je de camerabeelden bekijken? Op de website www.gistel.be vind je de pagina door de de zoekterm ‘containerpark’ in te geven. Je kan er ook geraken met een paar clicks: op de homepage tik je op ‘afval’ en vervolgens ‘containerpark’. Ook handig is gewoon op deze link klikken.

“Leuk om weten: het bedrijf Tomic uit Snaaskerke verzorgde de installatie", geeft Aernoudt nog mee. “De resolutie van de beelden is zo ingesteld dat we voldoen aan de privacywetgeving. De nummerplaten van wagens zijn niet leesbaar en de installatie hebben we ook aangegeven bij de gegevensautoriteit.”