Sportraad heeft nieuwe voorzitter: “Samen mooie projecten verwezenlijken” Timmy Van Assche

30 januari 2020

18u42 0 Gistel Thomas Verbeke werd aangeduid als nieuwe voorzitter van de stedelijke sportraad. Sportschepen Dries Depoorter (Open Vld) maakte van de gelegenheid gebruik om het sportbeleid extra in de verf te zetten.

Thomas Verbeke is op dit moment actief bij de plaatselijke volleybalclub VCGO, die met zowel senioren- als jeugdploegen in competitie treedt. Verbeke volgt als voorzitter van de sportraad Alain Soete op, aan de slag bij basketbalclub Duva. Het adviesorgaan heeft als doel sport en (openlucht)recreatie bij alle inwoners te bevorderen. “Ik ben alvast opgezet met de aanstelling van Thomas”, zegt bevoegd Sportschepen Depoorter. “Samen met de sportraad willen we verder werk maken van vernieuwing en verjonging in dit boeiende domein. Naast het steunen van onze Gistelse sportclubs, willen we met de sportraad ook verschillende activiteiten, kampioenschappen en vormingen ondersteunen. Onze doelstellingen zijn onder meer de aanleg van een skatepark nabij de jeugdsite, ontwikkelen van een Finse looppiste en mountainbikeparcours, aankoop van een speeltoestel voor het zwembad, en om voor de derde keer de award ‘Sporters beleven meer’ binnen te halen. We slaagden er telkens in om aan vijf van de zeven voorwaarden te voldoen, maar deze keer willen we voor een volle zeven op zeven gaan.” Onder de doelstellingen valt onder meer sport op het werk, op school en bij gezinnen promoten. “Na overleg met de sportraad hebben we besloten om opblaasbare speeltoestellen aan te schaffen om in het zwembad in te zetten”, besluit de schepen.