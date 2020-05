Sporthal opent de deuren voor blokkende studenten Timmy Van Assche

27 mei 2020

01u15 0 Gistel Tot dinsdag 30 juni richt wordt de sporthal van vrijetijdscentrum Zomerloos ingericht als studieplek. Hiermee wil de stad een rustige omgeving creëren met het oog op de examens.

Vroeger werd de bibliotheek ingericht als studieplek. Maar door de beperkte oppervlakte en de noodzakelijke afstandsregels in de strijd tegen corona, deed de stad uitkijken naar een alternatief. Dat is dus de sporthal geworden. Tijdens de weekdagen kan er geblokt worden van 8 tot 20 uur. In het weekend van 8 tot 12 uur. Dit kan telkens in blokken van vier uur. Van 8 tot 12 uur, 12 tot 16 uur en 16 tot 20 uur. Reserveren is noodzakelijk en kan via zomerloos@gistel.be. Er is geen mogelijkheid om er te studeren op Pinksteren en Pinkstermaandag.

Tafels worden op veilige afstand van elkaar geplaatst. De tafels, stoelen en sanitair worden dagelijks ontsmet. Er wordt gevraagd om eigen eten, drinken en verlengkabel mee te brengen. Gratis wifi is aanwezig. De sportvloer wordt beschermd met matten. Toch wordt studenten gevraagd om om de zaal enkel te betreden met sportschoenen of sneakers met witte zolen.