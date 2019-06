Speed pedelecs verboden op Groene 62: vijf bestuurders krijgen pv tijdens controleactie Bart Boterman

21 juni 2019

13u03 0 Gistel Speed pedelecs zijn verboden op de fietsweg Groene 62 en dat ondervonden vijf bestuurders donderdag aan den lijve. De politie Kouter hield ‘s morgens een controle ter hoogte van de IJzerwegstraat in Snaaskerke en gaf hen een proces-verbaal van waarschuwing.

De oude spoorweg Groene 62 tussen Oostende en Torhout is voorzien van verbodsborden C3, wat verboden toegang voor alle bestuurders betekent. Onder de verbodsborden hangt telkens wel verkeersbord ‘uitgezonderd voor fietsers’, maar dus niet voor bromfietsers. Speed pedelecs zijn elektrische fietsen die snelheden tot 45 kilometer per uur halen, maar worden volgens de wet aanschouwd als een bromfiets. Speed pedelecs zijn dus niet toegelaten op de Groene 62, bevestigt Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

De politie hield donderdagmorgen dus een controleactie ter hoogte van de IJzerwegstraat. Naast vijf processen-verbaal van waarschuwing voor bestuurders van speed pedelecs, werden ook drie bromfietsers bekeurd. Eentje ervan bleek bovendien opgefokt en de andere was niet ingeschreven. Het is best mogelijk dat de politie Kouter nog steekproefcontroles houdt in de toekomst.