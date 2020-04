Sociaal Huis lanceert oproep: “Breng oude laptops voor kansarme scholieren” Timmy Van Assche

08 april 2020

12u41 0 Gistel Heel wat scholieren hebben thuis geen computer, waardoor ze tijdens de huidige lockdown geen taken kunnen maken voor school . Het Sociaal Huis zamelt daarom laptops in, zodat ook kansarme kinderen een kans krijgen om onderwijs op afstand te volgen.

Samen met DigitalForYouth.be, een samenwerking tussen DNS Belgium en vzw Close The Gap, en de Koning Boudewijnstichting gaat de Vlaamse regering op zoek naar laptops voor kansarme leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Concreet is het de bedoeling om in Vlaanderen 10.000 computers te verspreiden tegen het einde van de paasvakantie. DigitalForYouth.be heeft nu al 1.000 laptops klaarstaan. Het Sociaal Huis wil de jongeren uit het secundair onderwijs helpen bij het contacteren van de school voor de vraag naar een computer. “De scholen moeten namelijk zelf de aanvraag voor computers richten aan de koepelorganisaties”, geeft bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a) mee.

Vijfde en zesde leerjaar

“Ook voor de kinderen uit kansarme gezinnen die in het vijfde of zesde leerjaar zitten, wordt naar een oplossing gezocht”, vervolgt Vincke. “Het Sociaal Huis doet een oproep aan wie (oude) laptops of tablets heeft om die af te staan. Als er meer toestellen dan gevraagd worden ingezameld, dan zullen deze verder verdeeld worden onder leerlingen van het secundair onderwijs die via Digital4youth geen toestel hebben gekregen.”

Heb jij één (of meerdere) laptops of tablets staan, dan kan je contact opnemen met het Sociaal Huis in de Bruidstraat 1 via 059/.27.06.57 en het gratis nummer 0800/290.70 of sociaalhuis@gistel.be.