Sloop van Villa Sophoras goedgekeurd in gemeenteraad Timmy Van Assche

06 maart 2020

00u30 2 Gistel Tijdens de gemeenteraad werd de overheidsopdracht goedgekeurd om Villa Sophoras, in het centrum van de stad, te slopen. De meerderheid stemde voor, de oppositiepartijen waren tegen.

Over de toekomst van Villa Sophoras en het omliggende groen is al liters inkt gevloeid. Het stadsbestuur wil de oude, maar verloederde villa slopen. De site, die op vandaag is afgesloten voor publiek, willen Open Vld, N-VA en sp.a inrichten als openbaar park. In samenspraak met de inwoners kan er ook bijvoorbeeld een kiosk voor activiteiten komen. Een bunker, die onder de villa ligt, wordt wel behouden. Oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang spraken zich in het verleden al meermaals uit tegen een sloop van het pand. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij zich tegen de overheidsopdracht uitspraken, die de afbraak van het pand mogelijk maakt.

“De alternatieve mogelijkheden van het pand en andere invulling van de site zijn onvoldoende onderzocht”, motiveert Kimberly Maenhoudt (Groen). “Mij boezemt deze plannen schrik in, omdat we niet weten dat de precieze invulling van het park zal zijn." Bart Halewyck (CD&V) sluit zich bij Groen aan. “Beseft de stad dat het de bunker veiligheidshalve moet afsluiten? Het is ook niet duidelijk wat de impact van de afbraak van het pand zal hebben om de nabij gelegen waardevolle beuken naar lichtinval of schaduw. Dit is een compleet foute beslissing. Er wordt gewag gemaakt van de bouw van een kleine zaal. Maar die hebben we toch al? Richt Villa Sophoras in als bibliotheek met boven studieplaatsen voor de jeugd. En maak van de huidige bibliotheek een nieuwe publieke zaal.”

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) houdt voet bij stuk. “Wij moeten als bestuur waken over de portefeuille van de stad. Zoals al zo vaak gezegd, zou een renovatie zowat 2 miljoen euro kosten. Dat kunnen we als relatief kleine stad niet dragen. Wij kunnen dat geld gebruiken om te investeren in bijvoorbeeld veiligheid en mobiliteit. We zullen de oppositie ongelijk geven met een mooi project.” In het verleden benadrukten Defreyne en het schepencollege al meermaals de erg slechte staat van het pand en de onpraktische ruimtes binnenin. Wanneer de sloop daadwerkelijk wordt ingezet, ligt nog niet vast en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de toekomstige aannemer. De afbraak zal zo’n 41.000 euro kosten.