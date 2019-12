Sint maakt opvallende intrede in basisschool De Klimop met historische Citroën Timmy Van Assche

03 december 2019

19u06 0 Gistel Ieder jaar vindt Sinterklaas wel een originele manier om toe te komen in basisschool De Klimop. Dat was dit keer niet anders toen de goedheilige kindervriend met een klassieke Citroën Méhari kwam aangereden.

De Méhari is een personenauto van het merk Citroën die tussen 1968 en 1988 werd geproduceerd. Het hoekige ontwerp is dan ook erg opvallend. In Gistel kwam de Sint zelf aangereden in een knal oranje exemplaar, vergezeld van heel wat Pieten en zelfs zijn eigen security. Die namen hun beveiligingsopdracht héél serieus en hielden nauwlettend een oogje in het zeil. Stel je voor dat één van de kinderen aan de baard van de Sint zou trekken. “De Sint werd goed in de watten gelegd en zal de volgende dagen zeker nog in de huisjes op bezoek komen en de kinderen blij maken met zijn vele cadeautjes”, knipoogt schooldirecteur Kelly Dildick.