Sint-Godelieveprocessie trekt opnieuw door de straten: zo ziet het programma eruit Timmy Van Assche

27 juni 2019

17u12 2 Gistel Elk jaar trekt op de eerste zondag na 5 juli de Godelieveprocessie door de Gistelse centrumstraten . Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. Een moderne processie zet deze eeuwenoude traditie verder. In 2017 werd de Godelieveprocessie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Zowat duizend figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Godelieve uit: vanaf haar geboorte en haar jeugd in het huidige Wierre-Effroy, nabij Boulogne-sur-Mer, over haar mislukte huwelijk met Bertolf van Gistel tot haar brutale marteldood in 1070. Godelieve werd in 1084 al heilig verklaard en dus als voorbeeld gesteld voor de volgende eeuwen. Dit vormt het onderwerp van het laatste gedeelte van de processie. De processie, die momenteel geregisseerd wordt door Jan Bonne, wordt regelmatig vernieuwd. Enkele jaren geleden werden twee nieuwe praalwagens gerealiseerd, waarop de geboorte en het huwelijk van Godelieve worden voorgesteld. De processie is een aanrader voor families met kinderen. Je wordt ondergedompeld in de wereld van de middeleeuwen met ridders, edelvrouwen, schildknapen en zelfs valkenjacht.

Zitplaatsen

De processie start om 16 uur aan het SIGO-college, het knooppunt van de Ellestraat, de Bruidstraat en de Sint-Jansgasthuisstraat, waar een tribune voor genodigden opgesteld staat. Het einde is voorzien omstreeks 18 uur. Dan is de slotceremonie bij het binnendragen van het reliekschrijn in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Er worden ook op enkele plaatsen langs het parcours zitplaatsen aangeboden. Die kun je ter plaatse betalen of vooraf reserveren via de toeristische dienst via 059/79.51.53.

Praktisch

In het stadscentrum zijn er verschillende randactiviteiten. In de namiddag tussen 14 en 19.30 uur is er een middeleeuws kamp met demonstraties en workshops in het stadspark. Je kunt de kerk, die een fraaie Godelievebeuk bezit, bezoeken en ook de kerktoren wordt opengesteld van 13.30 tot 15.30 uur. Om 15 uur vertelt Mieke Felix in de kerk het Godelieveverhaal. Na de processie is iedereen uitgenodigd op een groot volksfeest met muzikaal optreden in het park tussen de kerk en de markt van 18.15 tot 19.30 uur. ‘s Namiddags zorgt een shuttlebus voor een gratis busverbinding tussen het administratief centrum en de abdij Ten Putte. In de abdij kun je onder meer de film ‘Credo, de kraai. Een kras verhaal over Sint-Godelieve’ bekijken om 14.15 uur, 15 uur, 18 uur en 18.45 uur en het Godelievemuseum bezoeken van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.