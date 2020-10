Schoonheidsinstituut Senses haalt award ‘100% Suikersalon’ binnen Timmy Van Assche

14 oktober 2020

06u00 0 Gistel Schoonheidsinstituut Senses in Moere heeft een leuke prijs te pakken: de ‘100% Suikersalon’-award. Zaakvoerster Emily Verhulst krijgt die erkenning omdat ze enkel nog met suikerpasta onthaart.

“Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om alle delen van het lichaam te ontharen met 100 procent natuurlijke producten”, vertelt Emily, die in 2016 als specialiste is afgestudeerd. “Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling met suiker een zijdezachte huid. Tenslotte zijn we ook zeer tevreden over de ondersteuning die we van Dré Cosmetics krijgen op het vlak van opleiding, verkoop en marketing.”

Dré Cosmetics verdeelt namelijk sinds 2016 een uitgebreid gamma suikerpasta’s. “In vier jaar tijd hebben we suikerontharing echt op de kaart gezet. Dit is uiteraard alleen maar mogelijk dankzij de professionele schoonheidsspecialistes die resoluut voor onze producten kiezen en volledig in deze methode geloven”, voegt Hilde Laenen van Dré Cosmetics eraan toe. Het is het derde jaar dat de “100% Suikersalon’-awards worden uitgereikt. Alle info: www.schoonheidssalonsenses.be.