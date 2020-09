Schepencollege weigert verkaveling tussen Zonnelaan en Zevekoteheirweg goed te keuren Timmy Van Assche

24 september 2020

16u50 0 Gistel Nadat in de gemeenteraad het wegtracé voor een nieuwe verkaveling tussen de Zonnelaan en Zevekoteheirweg werd afgekeurd, keurde het schepencollege de verkavelingsaanvraag nu ook af. Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Aernoudt (N-VA) licht de beslissing toe. Eerder uitte oppositiepartij CD&V kritiek op de beslissing.

De projectaanvraag voor het bouwproject omvatte dertien kavels van zo’n 250 tot 350 vierkante meter. Annie Cool (CD&V) noemde in de gemeenteraad de weigering “absurd en gebaseerd op willekeur” en wees op het belang van betaalbaar wonen voor jonge gezinnen in de stad. “De gemeenteraad wordt misbruikt om een verkaveling te weigeren”, stelde het oppositieraadslid. Schepen Aernoudt is het daarmee oneens en licht toe waarom de aanvraag wordt geweigerd. “Er is een grote druk vanuit de bouwsector om steeds kleinere woningen op steeds kleinere percelen op te richten. Dat gaat niet altijd gepaard met een goeie ruimtelijke ordening of het streven naar betaalbaar wonen. Het schepencollege streeft naar een verhoging van het ruimtelijke rendement, maar dan wel met respect voor de omgeving.”

Project per project

Volgens Aernoudt wordt per project afgewogen wat het algemeen belang is. “Betaalbare woningen zijn belangrijk. Kleinere woningen worden weldegelijk vergund, binnen de bepalingen van de stedelijke verordeningen. Maar dan wel op plaatsen waar dit verantwoord is naar bijvoorbeeld ontsluiting of erfgoedwaarde toe, of als het om een vernieuwend concept gaat. Dat het dus om willekeur gaat, klopt niet. Elk project wordt individueel bekeken. Wat op de ene plaats kan, lukt niet noodzakelijk op een andere plek.”

“Weloverwogen”

De schepen wijst ook op een negatief advies van de dienst Omgeving. “Een belangrijk element”, zegt Aernoudt. “Er was ook protest uit de buurt met zo’n dertig omwonenden die bezwaar indienden. Onze diensten traden op verschillende punten het bezwaar bij. Op basis van alle elementen beslisten we de aanvraag af te keuren. Dus, waarom CD&V dit als absurd en willekeurig bestempeld, begrijp ik niet. De deuren van de dienst Omgeving en van mijn kantoor staan open voor overleg met alle geïnteresseerde bouwers is Gistel. Overleg vóór de aanvraag van een vergunning is tijdrovend, maar tegelijk erg succesvol. Het is daarom uitzonderlijk dat we in het college (of gemeenteraad in het geval van een wegtracé) een dossier moeten afkeuren. Ik blijf hopen dat verder overleg ook in dit dossier uiteindelijk zal leiden tot een gedragen project.”