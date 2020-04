Rotary Gistel pakt uit met benefiet om zorginstellingen te steunen en doet oproep naar de hele regio Timmy Van Assche

12 april 2020

14u36 0 Gistel Rotary Gistel lanceert een grote benefietactie om de coronaslachtoffers in de brede regio een hart onder de riem te stoppen. “Concreet worden er geraniumplanten verkocht die op drie verschillende manieren het goede doel steunen”, zo laat Koen Verhaege van de vzw weten. De serviceclub koopt op haar beurt een beademingstoestel voor het Serruys-ziekenhuis in Oostende.

De serviceclub heeft een webshop gelanceerd via www.rotarygistel.one waar geraniums worden aangeboden. “Er zijn verschillende manieren om deel te nemen. Zo kan je bloemen doneren. Hierbij betaal je een pakket gepotte bloemen die Rotary Gistel zal verdelen over de lokale zorginstellingen. Zo krijgen zowel de bewoners, medewerkers en vrijwilligers dat extra en deugddoend duwtje in de rug”, aldus Verhaege. “Zorginstellingen kunnen zich bij ons ook aanmelden voor deze actie.” En dan kan je ook geraniums open voor eigen gebruik - thuis of als geschenkje.

“Beide acties - doneren en kopen - zorgen voor een kleine marge op de scherpe prijzen. Met deze marge bekostigd Rotary Gistel een professioneel beademingstoestel voor het AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende. We doen een warme oproep naar alle inwoners van de gemeenten en deelgemeenten van Gistel, Jabbeke, Zedelgem, Oudenburg, Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Koekelare, Torhout en Eernegem om een steentje bij te dragen. Iedereen kan helpen door te kopen, te doneren en door de mediabeelden te downloaden in de webwinkel en te delen via de persoonlijke sociale netwerkkanalen”, luidt het enthousiast.

Zowel de doneer- als kooppakketten worden aangeboden aan 50 euro per pakket. Het doel is 2.500 pakketten online te verkopen. “We prefinancieren 30.000 euro om het beademingstoestel meteen aan te kopen. De levering is gepland voor midden mei.”