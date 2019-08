Rotary Gistel organiseert tuinconcert met ‘afternoon cream tea’ TVA

04 augustus 2019

15u30 2 Gistel Onder impuls van haar eerste vrouwelijke voorzitter Lut De Coster organiseert de vzw Rotary Gistel een ‘afternoon c ream tea’ met daarna een klassiek concert op het prachtige privaat domein Doornhoek in de Warandestraat 79. Om voor extra sfeer te zorgen, is er een dresscode.

Het evenement staat gepland op zondag 1 september en gaat naar de goede doelen van Rotary Gistel. De dresscode - het dragen van een hoed - is echter niet verplicht. Er is een volledig arrangement waarbij thee en echte Engelse scones worden opgediend. Theesommelier van dienst is Nadia Burman uit Oudenburg, die de winkel D’eau heeft in de Van Iseghemlaan 66 in Oostende. Alles wordt volgens de regels van de kunst geserveerd.

Het klassiek concert wordt gebracht door de groep Mountain Spring onder leiding van Bernard Dewulf van het Conservatorium aan Zee. De groep van zeven solisten bestaat uit viool, altviool en piano en brengen toegankelijke klassieke muziek, zoals Vivaldi en Tsjajkovski.

De afternoon cream tea start om 14 uur , het concert om 15.30 uur. Wie het volledige evenement wil meemaken, telt 35 euro neer voor een ticket. Wie enkel het concert wil bijwonen, betaalt 15 euro. In beide tickets zijn een gratis drankje tijdens de afsluitende receptie inbegrepen. Kaarten zijn te verkrijgen via de leden van Rotary Gistel of lut.de.coster@gmail.com en 0475/58.25.66.