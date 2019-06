Roland Defreyne definitief voorzitter van lokale Open Vld Timmy Van Assche

04 juni 2019

13u32 0 Gistel Voormalig burgemeester Roland Defreyne wordt definitief voorzitter van de lokale Open Vld-afdeling. Dat meldt het partijbestuur.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober besliste Bart Van Parys om na achttien jaar het roer van Open VLD Gistel door te geven. Roland Defreyne werd door het bestuur aangesteld als waarnemend voorzitter in afwachting van nieuwe bestuursverkiezingen. Via de liberale Burgerkrant werden de Gistelse Open Vld-leden opgeroepen om zich kandidaat te stellen als bestuurslid, lid van het regiobestuur en voorzitter. “Gezien er maar één kandidatuur ingediend werd voor het voorzitterschap en er door het bestuur beslist was om het aantal bestuursleden niet te beperken, moeten de leden op 8 juni niet gaan stemmen", laat de partij weten. Bijgevolg wordt Roland Defreyne de nieuwe voorzitter van Open VLD Gistel.” Defreyne heeft er al een rijke politieke carrière opzitten: zes jaar als eerste schepen, twaalf jaar als burgemeester en nog eens twaalf jaar als gemeenteraadslid. “Ik wil de jonge bestuursploeg van Open Vld in de coalitie met sp.a en N-VA begeleiden en er op toezien dat het verkiezingsprogramma van onze partij maximaal kan gerealiseerd worden tijdens deze legislatuur. Het bestuursakkoord dat Open VLD met zijn coalitiepartners intussen maakte, biedt hiertoe in elk geval mooie kansen.” Dat bestuursakkoord wordt volgende week voorgesteld.

Naast voorzitter Defreyne bestaat het bestuur verder uit burgemeester Gauthier Defreyne, schepenen Dries Depoorter, Geert Deschacht en Ann Bentein, gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert, raadsleden Noël Cordier, Werner Vanhee, Geert Capelle, Bart Van Parys en Sofie Finaut, Gerard Gevaert, Kristien Hollevoet, Claude Bogaerts, Caroline Cordier, Viviane Declercq, Yvan Deflou, Anna Demonie, Maxime Depoorter, Bjarni Deschuytter, Martine Hindryckx, Dorine Pauwels, Benedict Torney, Guillaume Vandamme, Sabine Van Eynde, Leo Van Gijsel en Jan Verheyde. Roland Defreyne, Geert Capelle, Sofie Finaut, Maxime Depoorter en Bjarni Deschuytter maken deel uit van het regiobestuur.