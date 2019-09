Riolerings- en wegenwerken van start in Snaaskerke Timmy Van Assche

02 september 2019

17u15 0 Gistel De broodnodige dorpskernvernieuwing van Snaaskerke snijdt een nieuw hoofdstuk aan nu het startschot voor de riolerings- en wegeniswerken is gegeven.

In de eerste helft van dit jaar werden de nutsleidingen al aangepakt. Nu start de eerste van twee fasen in de totaalvernieuwing met de aanpak van de riolen en wegen. De werken zullen zowat anderhalf jaar duren. Concreet worden eerst de centrumstraten van het polderdorpje aangepakt - Dwarsstraat, Bergschuurstraat en een stuk Vrijheidsstraat en Dorpsstraat - goed voor in totaal 3 kilometer aan wegenis. “Communicatie bij zo'n ingrijpende werken is ontzettend belangrijk - dat hebben we al duidelijk gemaakt in ons beleidsplan”, duiden burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en schepen Geert Deschacht (Open Vld). “Onlangs was er een bewonersvergadering waar alle stappen werden uitgelegd. Inwoners kunnen met vragen terecht bij openbarewerken@gistel.be en www.gistel.be/werken. Aannemer Verhelst is ook bereikbaar via mark.casteleyn@verhelst.be en 059/25.53.50. De werklieden met een witte helm vormen ook een aanspreekpunt”, zegt schepen Deschacht nog, die elke woensdagvoormiddag de werken komt overschouwen. De kost ten laste van de stad voor het hele project bedraagt 4,5 miljoen euro.