Reconstructie op Gistelbrug: kon de trucker de fietser (16) zien? "Ongeval is te wijten aan slechte infrastructuur", zegt een verkeersexpert

13 februari 2020

16u50 0 Gistel Op de Gistelbrug is donderdagnamiddag een reconstructie gehouden van het ongeval met een vrachtwagen waarbij een 16-jarige fietser uit Oostende levensgevaarlijk gewond raakte. “De reconstructie moet uitwijzen of de fietser zichtbaar was voor de vrachtwagenchauffeur en er sprake is van een dodehoekongeval”, duidt het parket van Brugge. Intussen rijzen steeds meer vragen over de inrichting van de Gistelbrug. “Dit ongeval had vermeden kunnen worden als de infrastructuur niet hopeloos verouderd en gebrekkig was. Op geen enkele wijze wordt hier aan de veiligheid van fietsers gedacht”, zegt mobiliteitsexpert Johan De Mol van de UGent.

Na het ongeval van dinsdagmorgen besloot het parket om geen verkeersdeskundige aan te stellen, aangezien er camerabeelden waren van het ongeval. Het parket kwam evenwel terug op die beslissing. Op de camerabeelden is immers niet te zien of de fietser zichtbaar was in de spiegels van de vrachtwagen van afvalverwerkingsbedrijf Remondis. Die kwam vanuit Oostende en stond stil op de brug om rechts, de Keiweg in, af te draaien. De chauffeur wachtte tot zijn voorligger naar links was afgedraaid om het manoeuvre in te zetten. Net op dat moment kwam de jonge fietser, die eveneens uit de richting van Oostende kwam, naast de vrachtwagen gereden om de Keiweg over te steken en rechtdoor naar Gistel te rijden. Hij was op weg naar school. Tijdens het afdraaien van de vrachtwagen werd de overstekende fietser gegrepen, met dramatische gevolgen.

Foto’s van op bestuurderszetel

Tijdens de reconstructie donderdagnamiddag vertolkte een politieman de rol van de fietser. De verkeersdeskundige van het parket nam onder meer foto’s van op de bestuurderszetel van de vrachtwagen, kijkend in de achteruitkijkspiegels. Ook van de ‘plaatsgesteldheid’ werden heel wat beelden genomen, zonder de vrachtwagen. Dat is voor het geval Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, de wegbeheerder dus, aansprakelijk gesteld zou worden. Want er rijzen inmiddels steeds meer vragen over de weginfrastructuur op de Gistelbrug.

“Dit ongeval had vermeden kunnen worden als de infrastructuur niet hopeloos verouderd en gebrekkig was. Hier wordt op geen enkele manier aan de veiligheid van fietsers gedacht”, oordeelt Johan De Mol, mobiliteitsexpert van de Universiteit Gent. “Er ligt een grote ontwerpfout aan de basis. De brug is heel smal en een apart fietspad is er niet. Er is evenmin een fietsopstalstrook, die zou toelaten dat fietsers voor vrachtwagens en auto’s komen te staan tijdens het wachten. Bovendien zijn er geen aparte groene lichten voor voetgangers en fietsers tegenover gemotoriseerd verkeer. Evenmin zijn er aparte groene lichten voor verkeer dat links, rechts of rechtdoor rijdt”, aldus Johan De Mol.

Mogelijke maatregelen worden onderzocht

“De doorstroming zou minder vlot zijn, maar de veiligheid zou enorm verhogen. In andere landen zijn mijn opgenoemde maatregelen nochtans de norm. In Nederland bijvoorbeeld gebruiken ze voorgaande technieken al sinds begin jaren 90. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat we dergelijk ongeval vandaag nog zien gebeuren”, aldus de verkeersexpert van de Universiteit van Gent.

Intussen onderzoekt Agentschap Wegen en Verkeer welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden, zegt woordvoerster Veva Daniels. “Mijn collega’s gaan momenteel na hoe de weginfrastructuur aangepast kan worden. Het kruispunt staat in elk geval niet op de dynamische lijst van gevaarlijke punten. De fietsopstalstrook, geopperd door de mobiliteitsexpert, zou het ongeval niet vermeden hebben. Een slimme lichtenregeling ligt wel op tafel. We overlopen alle mogelijke maatregelen”, aldus Veva Daniëls.

Het slachtoffer verkeert intussen nog steeds in levensgevaar.