Radio Guga strijkt neer in Zomerloos: laatste tickets kosten amper 5 euro Timmy Van Assche

26 juni 2019

18u29 0 Gistel Komende vrijdag 28 juni om 20 uur treedt Guga Baúl op met zijn band Radio Guga in zaal Zomerloos in de Sportstraat. Er zijn nog enkele tickets van slechts 5 euro beschikbaar.

Guga verzamelt een straffe bende muzikanten rond zich, zoals drummer Joost Van den Broeck, bekend van onder meer Soulsister en Flip Kowlier, en bassist Bert Embrechts, broer van Guga’s partner Tine en actief bij Vaya Con Dios en Raymond van het Groenewoud. Trouw aan zijn talent kruipt Guga in de huid van de meest uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale grootheden. Radio Guga is een muzikaal project dat het midden houdt tussen een cover- en een tributeband. Wegens zijn kwaliteiten en grote aantrekkingskracht staat Radio Guga al voor de tweede maal op het podium van Zomerloos. Qua sfeer moeten ze zeker niet onderdoen voor pakweg partyband Les Truttes. Tickets zijn te koop via 059/27.98.71 of de webshop van Zomerloos. Het optreden kadert binnen Vlaanderen Feest!.