Provincie geeft stad gelijk: Villa Les Sophoras mag gesloopt worden Timmy Van Assche

07 november 2019

11u50 3 Gistel Het stadsbestuur krijgt gelijk van de provinciale deputatie in het dossier om villa Les Sophoras te slopen en de site te ontsluiten als park. Eerder hadden enkele inwoners beroep ingediend tegen de plannen om het pand af te breken. “Maar de provincie heeft geen enkel bezwaar gevolgd en dus was de interpretatie van de stad correct”, geeft schepen van onroerend erfgoed Wim Aernoudt (N-VA) mee.

Op de groene site van zo’n 15.000 vierkante meter pal in het centrum, langs de Ellestraat, staat een oude villa - Les Sophoras. Het stadsbestuur wil de hele site ontsluiten en openstellen als publiek park. De villa Les Sophoras, die in slechte staat verkeert, wordt daarbij afgebroken. Het gebouw staat overigens niet op de lijst van erfgoed. Eerder benadrukte burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) dat Gistel niet over de financiële middelen beschikt - “renovatie zou 1 tot 2 miljoen euro kosten” - om het gebouw onder handen te nemen. Enkele bezorgde burgers waren het daar echter niet mee eens en dienden bezwaar in tegen de beslissing om de villa af te breken. Een beslissing is nu gevallen: de provincie heeft de indieners van het beroep niet gevolgd en volgt nu dus de visie van de stad.

Stad krijgt gelijkt

“De deputatie stelde het stadsbestuur in het gelijk in verband met de sloop van de villa”, zegt Aernoudt. “Er was tegen deze beslissing een beroep mogelijk bij de raad voor vergunningsbetwisting. De beroepstermijn daarvoor is intussen ruim verlopen en de stad werd niet in kennis gesteld van een beroep. Wij gaan er dus vanuit dat de vergunning voor sloop definitief is.” Er werden een zestal redenen voor een beroep aangehaald, maar de deputatie volgt deze niet. “Onder andere een aantal niet ingewonnen adviezen en onderzoeken inzake archeologie, milieu-effecten en openbaar onderzoek, bleken inderdaad niet nodig in dit project. De interpretatie van de stad was in deze dus correct”, benadrukt de schepen.

Studie

“De moeilijkste knoop lag juridisch in de interpretatie van de gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de woonfunctie van het gebouw”, zegt Aernoudt nog. “Maar zelfs hier is de deputatie ons gevolgd, omdat we de parkfunctie van de site ten volle willen benutten.” Het schepencollege heeft intussen, op voorstel van de dienst omgeving, een bureau aangesteld om de veiligheidscoördinatie uit te voeren op de werf. “Om alles wettelijk te laten verlopen, zal ook een asbestinventaris opgemaakt worden. De opdracht hiervoor wordt volgende week toegewezen. Pas nadat deze is uitgevoerd, zal een precieze raming van de afbraakkosten mogelijk zijn. Wij willen hoe dan ook snel te werk gaan, maar een exacte timing is moeilijk te bepalen. Nu er duidelijkheid is omtrent de villa, kunnen we ook een studie starten in verband met de aanleg en invulling van het park. Hierbij zullen we in overleg met de inwoners een kwalitatieve open ruimte vormgeven pal in het mooi stadscentrum.”