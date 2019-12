Provincie geeft stad forse subsidie voor vernieuwing van verwarmingsinstallatie in AC Timmy Van Assche

21 december 2019

07u38 0 Gistel Gistel ontvangt van de provincie West-Vlaanderen een subsidie van 100.000 euro voor de renovatie van de centrale verwarmingsinstallatie in het administratief centrum. Deze subsidie dient voor een investering in de warmtepomp en balansventilatie.

“Hiermee zorgen we niet alleen voor een CO2-besparing maar maken we ook de omslag naar hernieuwbare energie”, zeggen schepen Wim Aernoudt (N-VA) en Geert Deschacht (Open Vld). “De cv-installatie van het gebouwd dateert ook van 1995 en is dus zeker aan vernieuwing toe.” De provinciale deputatie besliste om ruim een miljoen subsidies te verlenen aan lokale besturen, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen voor de realisatie van klimaatprojecten. Gistel maakt daar dus deel van uit. Enerzijds kent de provincie precies 1.034.939,20 euro toe aan twaalf projecten die passen in het provinciaal reglement dat zich richt op CO2-besparing. Daarnaast trekt de provincie ook 85.000 euro uit voor 27 projecten in het kader van ‘Gemeente voor de toekomst’, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu.

Naast Gistel krijgen ook projecten in onder meer Roeselare, Brugge, Wingene en Koksijde steun. De twaalf goedgekeurde projecten samen zorgen voor een totale CO2-besparing van 237,35 ton per jaar.