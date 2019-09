Provincie en gemeente werken aan veilige fietsverbinding tussen Zevekote en Moere Timmy Van Assche

04 september 2019

19u10 0 Gistel De provincie bereidt een nieuwe fietsverbinding voor tussen de Gistelse deelgemeenten Moere en Zevekote.

Het gaat om een nieuw en vrijliggend fietspad dat ook een stukje van het grondgebied van Zande doorkruist. Wie nu tussen de twee dorpskernen wil fietsen, moet dat doen langs de smalle landelijke Reyvaertweg of Sperestraat. “Het is de provincie die deze nieuwe fietsroute op zich zal nemen”, melden burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en schepen Geert Deschacht (Open Vld). “De stad staat enkel in voor enkele onteigeningen van (landbouw)grond. Een concrete timing of kostprijs is er nog niet, maar het dossier is wel in opmaak. De absolute prioriteit is dat fietsen in en tussen onze deelgemeenten veiliger en aangenamer wordt.” (TVA)