Proeven op kanaal Oostende-Nieuwpoort met onbemande schepen: “Straks staan de beste stuurlui écht aan wal” Timmy Van Assche

18 november 2019

16u51 0 Gistel Op de kanalen Ieper-IJzer en Plassendale-Nieuwpoort zal een jaar lang een vanop afstand bestuurde onbemande duwbak grond vervoeren. Het gaat om een vaartuig van aannemings- en milieubedrijf Group De Cloedt, dat de technologie rond onbemand varen uittest. Vandaag gingen de testen van start bij de Kalsijdebrug in Snaaskerke en heeft Vlaanderen dus een primeur te pakken.

Een schip dat zonder stuurman op onze binnenwateren vaart. Nee, het is geen sciencefiction, maar realiteit nu er op twee kanalen proeven zijn gestart met onbemande duwbakken. De eerste zelfvarende duwbak maakt deel uit van de eerste vier volledig gemotoriseerde duwbakken ‘CEMT I’ en ‘CEMT II Watertruck+’ van een totaal van zestien van Group De Cloedt. De Watertruck+ ‘X’, die niet eens een stuurhut telt, zal grond vervoeren van Diksmuide naar Oostende. Een traject met weinig andere trafiek en daarom een ideale testcase, stellen ze bij De Vlaamse Waterweg.

Tests

“De eerste weken zal weliswaar nog een schipper aan boord zijn, wat het mogelijk maakt om in te grijpen wanneer nodig, ervaring op te doen en bij te stellen”, zegt Louis-Robert Cool, CEO van Seafar dat de soft- en hardware ontwikkelt om zonder schipper te kunnen varen. “Pas wanneer er uitvoerig getest is, zal de schipper het vaartuig volledig vanop afstand besturen. Daarvoor ruilt hij zijn plaats aan boord in voor een centraal controlecentrum aan de wal. Na voldoende testen zal het schip onbemande testvaarten doen. Dit houdt in dat een schipper/operator in het controlecentrum de duwbak manueel zal besturen, waarbij hij zowel bestaande navigatiehulpmiddelen als nieuwe technologie ter beschikking heeft om een veilige vaart te garanderen.”

Werking

Hoe werkt zoiets nu eigenlijk? Het schip zal te volgen zijn via het Automatische Identificatie Systeem en automatisch een maximale snelheid van 6 kilometer per uur aanhouden. “In het Shore Control Center van Seafar in Antwerpen geven camera’s de schipper/waloperator een zicht van 360 graden”, vervolgt Cool. “Zogeheten LIDAR-technologie scant de omgeving rond het schip, zodat de waloperator alles rondom zijn vaartuig nauwkeuriger dan ooit kan inschatten. Op strategische plaatsen hangen luidsprekers en micro’s waardoor de bestuurder geluiden of boodschappen van de binnenvaartbegeleiders hoort en erop kan reageren. De veiligheid bij deze testvaarten waarborgen, is een prioriteit en daarvoor werden de nodige voorzieningen getroffen. Kort gesteld: straks staan de beste stuurmannen daadwerkelijk aan wal.”

De technologie op een schip installeren, is afhankelijk van het type schip: nieuw en nog in opbouw of een ouder vaartuig. “De kost die een scheepsbouwer moet doen om een stuurhut te bouwen, kan in de plaats bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanbrengen van de nodige technologie”, zegt Cool. Een ruwe schatting legt de kostprijs op minstens 80.000 euro.

Schipperstekort opvangen

Het finale doel van onbemand varen: een antwoord bieden op het tekort aan bemanning in de binnenvaartsector. “Het Shore Control Center maakt het mogelijk om met één waloperator verscheidene vaartuigen aan te sturen”, geeft Cool nog mee.

Chris Danschaerts van De Vlaamse Waterweg verduidelijkt: “Het aantal vervoerde goederen, gaande van bulk en ertsen tot landbouwproducten, op onze waterwegen is gestegen naar zo’n 73 miljoen ton. Vijftien jaar geleden lag dat cijfer dertig procent lager. Alleen zien we een grote uitstroom in het aantal schippers. Op vandaag telt België zowat 870 schippers, maar het aantal is in dalende lijn. Deze nieuwe technologie kan dus een oplossing bieden.”

Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) besluit: “Met het testen van onbemand varen bieden we een veelbelovend toekomstperspectief aan om het commercieel gebruik van de kleine waterwegen in Vlaanderen te stimuleren. Dit proefproject illustreert het belang en de mogelijkheden van innovatie”, aldus Peeters. “Met het oog op het verlagen van de CO2-uitstoot en druk op onze (snel)wegen, zijn onze waterwegen - samen met het spoor - een belangrijk alternatief.” De schepen gebruiken een motor van de strenge EURO VI-norm met de bedoeling een reductie van minstens 25 procent te halen.

De Vlaamse Waterweg creëerde als eerste waterwegbeheerder in Europa een wettelijk kader dat zogenaamde ‘smart shipping’ toelaat. De test loopt tot 13 november 2020. Ook in de havens van Oostende en Antwerpen worden gelijkaardige proeven uitgevoerd.